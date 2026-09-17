विराट कोहली का प्रदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार रहा है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

लेखन आदर्श कुमार 01:24 pm Sep 17, 202601:24 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच वनडे में लंबे समय से प्रतिस्पर्धा रही है। एक बार फिर दोनों टीमें 3 मैचों की सीरीज के लिए 27 सितंबर से आमने-सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच हुए वनडे मुकाबलों में कई भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किए हैं। खासतौर पर घरेलू सरजमीं पर उनका रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। ऐसे में घरेलू मैदानों पर वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डाल लेते हैं।