वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज और उनके आंकड़े

तीसरे स्थान पर भी रोहित ही हैं। उन्होंने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 159 रन की पारी खेली थी।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए रोहित ने 138 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे।

उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 115.21 की रही थी।

उन्होंने पहले विकेट के लिए केएल राहुल के साथ 227 रन जोड़े। भारतीय टीम को मैच में 107 रन से जीत मिली थी।