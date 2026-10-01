भारत बनाम वेस्टइंडीज: तीसरे वनडे के लिए अंशुल कंबोज को मौका, वाशिंगटन टी-20 सीरीज से बाहर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को 3 अक्टूबर को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज का तीसरा वनडे खेलना है। इस आखिरी वनडे मैच से प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अंशुल कंबोज को शामिल किया है। वहीं, वेस्टइंडीज के विरुद्ध होने वाली टी-20 सीरीज से वाशिंगटन सुंदर को भी बाहर किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
चोट
कृष्णा को गुवाहटी वनडे में लगी थी चोट
गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे में कृष्णा ने 5 ओवर गेंदबाजी की थी और वह हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते मैदान से बाहर चले गए थे।
उन्होंने अपनी गेंदबाजी में 45 रन देते हुए सिर्फ एक विकेट लिया।
कृष्णा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज में 2 मैचों में 35.00 की औसत से 3 विकेट लिए हैं।
उन्होंने सीरीज के पहले वनडे में 60 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए थे।
चोट
दूसरे वनडे के दौरान चोटिल हुए थे कृष्णा
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज कंबोज चंडीगढ़ में भारतीय टीम से जुड़ेंगे।
भारत ने शुरुआती 2 मैचों को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाई हुई है। अब भारतीय टीम क्लीन स्वीप करना चाहेगी।
भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर, और अंशुल कंबोज।
सुंदर
क्यों सुंदर की जगह नमन धीर को मौका मिला?
भारतीय चयन समिति ने टीम प्रबंधन से सलाह-मशविरा करने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारत की टीम से वॉशिंगटन सुंदर को हटाने का फैसला किया है।
यह निर्णय न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
11 अक्टूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी सीजन के साथ सुंदर अपनी राज्य की टीम के लिए रेड-बॉल क्रिकेट खेलेंगे।
उनकी जगह टी-20 टीम में नमन धीर को शामिल किया गया है।
जानकारी
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम
भारत की टी-20 टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, और नमन धीर।