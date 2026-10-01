भारत बनाम वेस्टइंडीज: तीसरे वनडे के लिए अंशुल कंबोज को मौका, वाशिंगटन टी-20 सीरीज से बाहर

भारतीय चयन समिति ने टीम प्रबंधन से सलाह-मशविरा करने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारत की टीम से वॉशिंगटन सुंदर को हटाने का फैसला किया है।

यह निर्णय न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

11 अक्टूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी सीजन के साथ सुंदर अपनी राज्य की टीम के लिए रेड-बॉल क्रिकेट खेलेंगे।

उनकी जगह टी-20 टीम में नमन धीर को शामिल किया गया है।