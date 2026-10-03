आमिर जांगू ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@JNSports1)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: आमिर जांगू ने लगातार तीसरी पारी में बनाए 50+ रन, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 08:57 pm Oct 03, 202608:57 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के शीर्षक्रम के बल्लेबाज आमिर जांगू ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने तीसरे वनडे मैच में जीत के लिए मिले 352 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 67 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने कप्तान शाई होप के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।