भारत बनाम वेस्टइंडीज: आमिर जांगू ने वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज आमिर जांगू ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार शतकीय पारी (114) खेली। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही पिच पर जांगू ने कमाल की बल्लेबाजी की। यह उनके वनडे करियर का दूसरा ही शतक साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाफ उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही जांगू की पारी और साझेदारी
वेस्टइंडीज को मैच में जोरदार शुरुआत मिली। जांगू ने इसका फायदा उठाते हुए 70 गेंदों में शतक जड़ दिया।
उन्होंने कप्तान शाई होप के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। दोनों के बीच 131 गेंदों में 182 रन की साझेदारी हुई। पहले वनडे में जांगू ने 58 रन बनाए थे।
जांगू ने 77 गेंदों का सामना किया और 114 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 13 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 148.05 की रही।
आंकड़े
भारत के खिलाफ कमाल के हैं जांगू के आंकड़े
जांगू ने भारत के खिलाफ अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और इसकी 2 पारियों में 172 की औसत से 172 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 143.33 की रही है।
उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला है।
इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन भारत के ही खिलाफ बनाए हैं।
साल 2026 में इस खिलाड़ी ने 4 पारियों में 82.33 की औसत से 247 रन बनाए हैं।
इतिहास
वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास
वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंपबेल (101), होप (104) और जांगू (114) पहली बार एक वनडे में 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाया।
वनडे क्रिकेट के इतिहास में छठी बार ऐसा हुआ।
इससे पहले हाशिम अमला, रिली रोसो और एबी डिविलियर्स (2015), क्विंटन डिकॉक, फाफ डुप्लेसी और डिविलियर्स, (2015), फिल सॉल्ट, डेविड मलान और जोस बटलर (2022), डिकॉक, रासी वैन डेर डुसेन और एडेन मार्करम (2023) और ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन (2025) ये कारनामा कर चुके हैं।
करियर
ऐसा रहा है जांगू का वनडे करियर
जांगू ने अपना पहला वनडे साल 2024 में खेला था। उन्होंने अब तक 11 मैच खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 57.14 की शानदार औसत के साथ 400 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर इसी मैच में आया है।
इस मैच से पहले वनडे में उन्होंने एकमात्र शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। साल 2024 में जांगू ने 104* रन की पारी खेली थी।