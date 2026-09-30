भारत बनाम वेस्टइंडीज: आमिर जांगू ने वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

वेस्टइंडीज को मैच में जोरदार शुरुआत मिली। जांगू ने इसका फायदा उठाते हुए 70 गेंदों में शतक जड़ दिया।

उन्होंने कप्तान शाई होप के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। दोनों के बीच 131 गेंदों में 182 रन की साझेदारी हुई। पहले वनडे में जांगू ने 58 रन बनाए थे।

जांगू ने 77 गेंदों का सामना किया और 114 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 13 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 148.05 की रही।