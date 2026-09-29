भारतीय टीम दूसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: दूसरे वनडे के लिए प्लेइंग इलेवन से पिच तक जुड़ी हर जरूरी जानकारी

लेखन आदर्श कुमार 11:03 am Sep 29, 202611:03 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार (30 सितंबर) को खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। अब भारतीय टीम की नजर दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी। वहीं, शाई होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज वापसी करते हुए सीरीज बराबर करना चाहेगी। आइए मैच के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।