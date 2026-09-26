भारत बनाम वेस्टइंडीज: पहले वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 142 मुकाबले हुए हैं।

इस दौरान भारतीय टीम को 72 मुकाबलों में जीत मिली है। वेस्टइंडीज ने 64 मैच अपने नाम किए हैं। 4 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। 2 मैच टाई पर समाप्त हुए हैं।

इन दोनों टीमों के बीच आखिरी 5 वनडे मुकाबलों में भारत ने 4 मैचों में जीत दर्ज की है।

एक मैच में ही वेस्टइंडीज को सफलता मिल पाई है।