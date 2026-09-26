भारत बनाम वेस्टइंडीज: पहले वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार (27 सितंबर) को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप करेंगे। दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले से पहले आइए नजर डालते हैं मैच के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर।
हेड-टू-हेड
वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 142 मुकाबले हुए हैं।
इस दौरान भारतीय टीम को 72 मुकाबलों में जीत मिली है। वेस्टइंडीज ने 64 मैच अपने नाम किए हैं। 4 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। 2 मैच टाई पर समाप्त हुए हैं।
इन दोनों टीमों के बीच आखिरी 5 वनडे मुकाबलों में भारत ने 4 मैचों में जीत दर्ज की है।
एक मैच में ही वेस्टइंडीज को सफलता मिल पाई है।
टीम
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में पहले वनडे में उनकी जगह रुतुराज गायकवाड़ को मौका मिलने की संभावना है।
वहीं, स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव संभाल सकते हैं। तेज गेंदबाजी की अगुवाई मोहम्मद सिराज करते नजर आ सकते हैं।
संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, रविंद्र, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा।
प्लेइंग इलेवन
इस संयोजन के साथ उतरेगी वेस्टइंडीज की टीम
जॉन कैंपबेल वेस्टइंडीज की टीम में लौट आए हैं। ऐसे में वह एक बार फिर सलामी बल्लेबाज के तौर पर नजर आएंगे।
शानदार फॉर्म में चल रहे शेरफेन रदरफोर्ड से एक अच्छी पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में गुडाकेश मोती और जेडन सील्स अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे।
संभावित प्लेइंग इलेवन: जॉन कैंपबेल, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, मैथ्यू फोर्ड, कीमो पॉल, अल्जारी जोसेफ, गुडाकेश मोती और जेडन सील्स।
पिच रिपोर्ट
कैसा रहेगा तिरुवनंतपुरम के पिच का मिजाज?
तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग से मदद मिल सकती है।
बल्लेबाजों के लिए शुरुआत में संभलकर खेलना जरूरी होगा।
मुकाबला आगे बढ़ने के साथ पिच पर बल्लेबाजी आसान हो सकती है और खिलाड़ियों को रन बनाने में आसानी होगी।
इस मैदान पर पहले भी बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सकती है।
जानकारी
कैसा रहेगा मौसम?
एक्यूवेदर के अनुसार, तिरुवनंतपुरम में मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। बारिश की 51 प्रतिशत काफी संभावना है। इससे दर्शकों को पूरा मैच देखने में परेशानी हो सकती है।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
गिल ने पिछले 9 मुकाबलों में 93.5 की औसत से 561 रन बनाए हैं। रोहित के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 45.4 की औसत से 454 रन निकले हैं।
होप ने पिछले 10 मैचों में 51.57 की औसत से 361 रन बनाए हैं।
कृष्णा ने पिछले 8 मैचों में 17 विकेट चटकाए हैं।
फोर्ड ने पिछले 7 मैच में 5.14 की इकॉनमी रेट से 10 विकेट लिए हैं। सील्स ने पिछले 6 मैच में 10 विकेट लिए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। भारत में स्पार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।