टी-20 विश्व कप 2026: USA ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, सिराज की वापसी

हेड-टू-हेड

एकमात्र मुकाबले में भारत ने दर्ज की है जीत

टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों के बीच अब तक केवल एक ही मुकाबला खेला गया है और उसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला टी-20 विश्व कप 2024 में खेला गया था। उस मैच में अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 110/8 का स्कोर बनाया था। भारत से अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए थे। जवाब में भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव के अर्धशतक (50) की मदद से लक्ष्य हासिल किया था।