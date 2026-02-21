टी-20 विश्व कप 2026: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले में इन खिलाड़ियों के बीच दिखेगी टक्कर

#1 अभिषक शर्मा बनाम केशव महाराज अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में संघर्ष करते नजर आए हैं। वह लगातार 3 पारियों में बिना खाता खोले आउट हो चुके हैं। पिछली 2 पारियों में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आउट होने के कारण केशव महाराज शुरुआती ओवरों में उनके लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगे। दोनों के बीच 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में आमना-सामना हुआ है। महाराज एक बार अभिषेक को आउट कर चुके हैं। शुरुआती ओवरों में उनका रन रोकने का रिकॉर्ड भी काफी प्रभावी रहा है।

#2 अर्शदीप सिंह बनाम क्विंटन डिकॉक अर्शदीप सिंह और क्विंटन डिकॉक की टक्कर मैच की दिशा तय कर सकती है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों के बीच अब तक हुई 8 भिड़ंतों में अर्शदीप ने डिकॉक को 4 बार आउट किया है। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज ने इस दौरान 48 गेंदों पर 79 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 164.58 की रही है। कुल मिलाकर टी-20 क्रिकेट में अर्शदीप 12 पारियों में डिकॉक को 5 बार पवेलियन भेज चुके हैं।

Advertisement

#3 ईशान किशन बनाम कगिसो रबाडा टी-20 विश्व कप 2026 में ईशान किशन भारत के सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने 4 मुकाबलों में 176 रन बनाए हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 202.29 की रही है। शुरुआती ओवरों में उनका सामना कगिसो रबाडा से होगा, जो 4 मैचों में 2 विकेट ले पाए हैं। टी-20 क्रिकेट में दोनों का 11 मुकाबलों में आमना-सामना हुआ है, जिनमें रबाडा ने ईशान को 2 बार आउट किया है, उन्होंने इस दौरान 162.79 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।

Advertisement