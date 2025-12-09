भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: जसप्रीत बुमराह ने पूरे किए 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट, बनाया यह रिकॉर्ड

रिकॉर्ड

तीनों प्रारूप में 100 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने के साथ ही बुमराह क्रिकेट के तीनों प्रारूप (टेस्ट, वनडे और टी-20) में 100-100 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं। उनके अब टेस्ट में 234, वनडे में 149 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 101 विकेट हो गए हैं। बुमराह यह कारनामा करने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज हैं। उनसे पहले पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, न्यूजीलैंड के टिम साउथी, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और शाकिब अल हसन ऐसा कर चुके हैं।