भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: जसप्रीत बुमराह ने पूरे किए 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट, बनाया यह रिकॉर्ड
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में 2 विकेट लेकर बड़ी रिकॉर्ड अपने नाम किया। पहला विकेट लेते ही उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे हो गए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज हैं। उनसे पहले अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में अपने 100 विकेट पूरे किए थे। आइए बुमराह के आंकड़े जानते हैं।
रिकॉर्ड
तीनों प्रारूप में 100 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने के साथ ही बुमराह क्रिकेट के तीनों प्रारूप (टेस्ट, वनडे और टी-20) में 100-100 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं। उनके अब टेस्ट में 234, वनडे में 149 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 101 विकेट हो गए हैं। बुमराह यह कारनामा करने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज हैं। उनसे पहले पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, न्यूजीलैंड के टिम साउथी, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और शाकिब अल हसन ऐसा कर चुके हैं।
करियर
कैसा रहा है बुमराह का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
बुमराह ने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही अपना टी-20 डेब्यू किया था। वह अब तक 81 मैचों की 78 पारियों में 17.92 की औसत और 6.35 की इकॉनमी से 101 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/7 विकेट का रहा है। इसी तरह वह टेस्ट क्रिकेट में 52 मैचों में 19.84 की औसत से 234 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा 89 वनडे मैचों में 23.55 की औसत से 149 विकेट चटका चुके हैं।