भारत बनाम न्यूजीलैंड: विराट कोहली ने जड़ा वनडे करियर का 54वां शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शनिवार को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में बेहद जुझारू बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (124) खेली। यह उनके वनडे करियर का 54वां और कीवी टीम के खिलाफ 7वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 91 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम पूरे समय मैच में बनी रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही कोहली की पारी और साझेदारी? भारत को 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 28 रन पर पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए कोहली ने नितीश रेड्डी (53) के साथ 5वें विकेट के लिए 88 रन और हर्षित राणा (52) के साथ 7वें विकेट के लिए 99 रन की अहम साझेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह 108 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्के जड़कर आउट हुए।

प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा रहा है कोहली का प्रदर्शन? कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अपने करियर में चौथे सर्वाधिक रन बनाए हैं। वह कीवी टीम के खिलाफ अब तक 36 मैचों में 58 से अधिक की औसत और 96 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,887 रन बना चुके हैं। इसमें 7 शतक के अलावा 10 अर्धशतक भी शामिल है। इस टीम के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 154 रन का रहा है।

रिकॉर्ड कोहली के नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक वनडे शतक ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, कोहली के अब भारत-न्यूजीलैंड वनडे मैचों में सबसे अधिक शतक हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (6) को पीछे छोड़ दिया है। इस मामले में केवल दो अन्य खिलाड़ियों के नाम 5 शतक हैं। कोहली ने इस प्रारूप में कीवी टीम के खिलाफ 17 बार 50+ स्कोर किए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (18) से ही पीछे हैं।

