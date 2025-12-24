भारत बनाम न्यूजीलैंड: टी-20 सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े 

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होने वाला है। इस सीरीज के लिए दोनों देशों ने अपनी-अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। इसी तरह कीवी टीम की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी। आइए इस सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और अन्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

टीम इस सीरीज के लिए ऐसी है भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से शुभमन गिल और जितेश शर्मा को बाहर कर दिया गया है। वहीं, ईशान किशन और रिंकू सिंह की वापसी हुई है। यही भारतीय टीम टी-20 विश्व कप 2026 का भी हिस्सा होगी। टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, और वॉशिंगटन सुंदर।

दल ऐसी है न्यूजीलैंड की टीम कीवी टीम के कई अहम खिलाड़ी जैसे- फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन को दल में शामिल नहीं किया गया है। ये खिलाड़ी अभी लीग खेल रहे हैं। वो आखिरी मुकाबलों में टीम के साथ जुड़ सकते हैं। टी-20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कोनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्केस, मैट हेनरी, काइल जैमिसन, बेवोन जैकब्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, और इश सोढ़ी

हेड-टू-हेड न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2007 में खेला गया था। अब तक दोनों टीमों के बीच 25 मैच खेले गए हैं। 12 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। 10 मैच कीवी टीम ने अपने नाम किए हैं। 3 मैच टाई पर समाप्त हुआ है। भारत में दोनों टीमों के बीच 11 मुकाबले खेले गए हैं। 7 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 4 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

