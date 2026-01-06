भारत बनाम न्यूजीलैंड: रोहित शर्मा वनडे सीरीज में बना सकते हैं ये रिकॉर्ड्स

भारतीय क्रिकेट टीम को 11 जनवरी से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। 3 मैचों की इस सीरीज में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे। पूर्व भारतीय कप्तान हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की टीम से खेलते हुए दिखे थे, जिसमें उन्होंने शतक भी लगाया था। रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के दौरान कुछ रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े बतौर सलामी बल्लेबाज 16,000 अंतरराष्ट्रीय रन रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में सलामी बल्लेबाज के रूप में 355 मैच खेले हैं, जिसमें 45.52 की औसत के साथ 15,933 रन बनाए हैं। वह आगामी सीरीज के दौरान 67 रन और बनाते ही बतौर सलामी बल्लेबाज अपने 16,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर लेंगे। वह इस आंकड़े को छूने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बन जाएंगे। उनसे पहले वीरेंद्र सहवाग (16,119) ऐसा कर चुके हैं।

एशिया एशिया में 7,000 वनडे रन पूरे करने के करीब हैं रोहित रोहित ने एशिया में खेलते हुए 163 वनडे मैचों में 49.07 की औसत के साथ 6,969 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 17 शतक और 39 अर्धशतक भी लगाए हैं। वह एशिया में खेलते हुए 7,000 वनडे रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बनने के करीब हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ये आंकड़ा पार कर चुके हैं। तेंदुलकर एशिया में सर्वाधिक 12,067 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

वनडे वनडे रनों के मामले में कैलिस और इंजमाम को पीछे छोड़ सकते हैं रोहित रोहित ने 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 279 मैच की 271 पारियों में 49.21 की औसत और 92.85 की स्ट्राइक रेट के साथ 11,516 रन रन बना चुके हैं। वह रनों के मामले में दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस (11,579) को पीछे छोड़ने के करीब हैं। वह पाकिस्तान के इंजमाम उल हक (11,739) से भी आगे निकल सकते हैं।

