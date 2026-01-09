भारत बनाम न्यूजीलैंड: वनडे सीरीज में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच वनडे क्रिकेट में एक बार फिर भिड़ंत होने जा रही है। 3 मैचों की सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को वडोदरा में होगी। दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर में होगा। हाल के दिनों में वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। आइए उन खिलाड़ियों पर नजर डाल लेते हैं जो सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

#1 विराट कोहली के न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं कमाल के आंकड़े भारतीय बल्लेबाजी के स्तंभ विराट कोहली ने अलग-अलग परिस्थितियों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खूब परेशान किया है, लेकिन घरेलू मैदानों पर उनका प्रदर्शन और भी खास रहा है। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में खेले गए 18 वनडे मैचों में 74.80 की शानदार औसत से 1,122 रन बनाए हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 98.85 की रही है। इस मामले में कोई भी अन्य बल्लेबाज 900 रन का आंकड़ा तक नहीं छू सका है।

#2 कमाल के फॉर्म में हैं रोहित शर्मा रोहित शर्मा इस सीरीज में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज के तौर पर उतरेंगे। पिछले साल वनडे क्रिकेट में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। 2025 में खेले गए 14 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 50 की औसत से 650 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट 100.46 की रही। खास बात यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आखिरी वनडे मुकाबले में रोहित ने 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता था।

#3 मोहम्मद सिराज करना चाहेंगे शानदार वापसी अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अक्टूबर 2025 के बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं। वह नई गेंद से स्विंग और धारदार गेंदबाजी के दम पर 50 ओवर के प्रारूप में अपनी मजबूत पकड़ दोबारा साबित करना चाहेंगे। मौजूदा 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में सिराज शानदार लय में नजर आए हैं, जहां उन्होंने 3 मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं। ऐसे में सिराज इस सीरीज में बेहतरीन लय और आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे।

#4 डेवोन कॉनवे से होंगी न्यूजीलैंड को उम्मीदें कई बड़े बल्लेबाजों की गैरमौजूदगी के कारण डेवोन कॉनवे को भारतीय टीम के खिलाफ शीर्ष क्रम में अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी होंगी। सभी प्रारूप में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले कॉनवे का भारत में औसत 43.91 का है, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 105.82 की रही है। वनडे क्रिकेट में उनके बल्ले से भारत में कुल 527 रन निकले हैं। पिछले साल उन्होंने वनडे में 369 रन 46.12 की औसत से बनाए थे, जो उनकी निरंतरता और भरोसेमंद बल्लेबाजी को दर्शाता है।