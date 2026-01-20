भारत बनाम न्यूजीलैंड: पहले टी-20 में खेलेंगे ईशान किशन, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने किया ऐलान

बयान नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे ईशान किशन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सूर्यकुमार ने कहा, "ईशान कल नंबर-3 पर खेलेंगे।" उन्होंने श्रेयस अय्यर की जगह किशन को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की वजह बताई। उन्होंने कहा, "हमने उन्हें (ईशान) पहले ही विश्व कप टीम के लिए चुना था, इसलिए यह सही है कि उन्हें पहले मौका मिले। उन्होंने काफी समय से भारत के लिए मैच भी नहीं खेला है। बता दें कि तिलक वर्मा की सर्जरी के बाद अय्यर को टी-20 टीम में शामिल किया गया था।

आंकड़े ईशान किशन ने भारत से खेले हैं 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच ईशान ने तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 25.67 की औसत और 124.37 की स्ट्राइक रेट से 796 रन बनाए हैं। इसमें 6 अर्धशतक शामिल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89 रन का रहा है। उन्होंने 27 वनडे मैचों की 24 पारियों में 1 शतक और 7 अर्धशतकों की मदद से 933 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह वह 2 टेस्ट मैचों में 78 रन बनाने में भी सफल रहे हैं।

मैच ईशान ने 2023 में खेला था आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला ईशान ने अपना आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 28 नवंबर, 2023 को गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अब उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए न केवल धमाकेदार प्रदर्शन किया, बल्कि टीम को चैंपियन भी बनाया है। उन्होंने ट्रॉफी के 10 मैचों में 52 से अधिक की औसत से 517 रन अपने नाम किए थे।

