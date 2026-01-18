भारत बनाम न्यूजीलैंड: हर्षित राणा ने जड़ा वनडे करियर का पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

भारत को 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 178 रन के कुल स्कोर पर छठा झटका लग गया था। ऐसी स्थिति में बल्लेबाजी के लिए आए राणा ने विराट कोहली (124) का अच्छा साथ दिया और पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 7 विकेट के लिए 69 गेंदों में 99 रन की अहम साझेदारी निभाई। हालांकि, राणा 43 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 52 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए।

करियर

कैसा रहा है राणा का वनडे करियर?

राणा ने साल 2025 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 14 मैचों की 7 पारियों में 24.80 की औसत और 121.56 की स्ट्राइक रेट से 124 रन बनाने में सफल रहे हैं। यह उनका पहला ही अर्धशतक रहा है। इसी तरह वह 14 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 27.38 की औसत और 6.21 की इकॉनमी से 26 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/39 का है।