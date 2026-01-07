भारत बनाम न्यूजीलैंड: इन गेंदबाजों ने एक वनडे सीरीज में चटकाए सबसे ज्यादा विकेट

#1 जवागल श्रीनाथ (18 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ हैं। साल 2002-03 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलने गई थी। इस सीरीज में श्रीनाथ ने 11.16 की उम्दा औसत के साथ 18 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/23 का रहा था। उन्होंने उस सीरीज में 3.03 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी।

#2 अमित मिश्रा (15 विकेट) सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा हैं। साल 2016-17 में कीवी टीम भारत के दौरे पर आई थी। उस सीरीज में अमित ने 5 मुकाबले खेले थे। इस दौरान उन्होंने 14.33 की शानदार औसत के साथ 15 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल भी लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/18 का रहा था। अमित ने उस सीरीज में 4.79 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी।

#3 आंद्रे एडम्स (14 विकेट) सूची में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज आंद्रे एडम्स हैं। उन्होंने साल 2002-03 की सीरीज में 4 वनडे मुकाबले खेले थे और 9.35 की शानदार औसत के साथ 14 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/22 का रहा था। एडम्स ने 3.57 की इकॉनमी रेट से उस सीरीज में गेंदबाजी की थी।

