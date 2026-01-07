भारत बनाम न्यूजीलैंड: इन गेंदबाजों ने एक वनडे सीरीज में चटकाए सबसे ज्यादा विकेट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच वनडे मुकाबले हमेशा से खास रहे हैं। दोनों टीमों के खिलाफ कई गेंदबाजों ने यादगार प्रदर्शन करते हुए विकेटों की झड़ी लगाई है। इन गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया और मैचों का रुख अपनी टीम के पक्ष में मोड़ दिया। ऐसे में आइए आगामी सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
जवागल श्रीनाथ (18 विकेट)
इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ हैं। साल 2002-03 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलने गई थी। इस सीरीज में श्रीनाथ ने 11.16 की उम्दा औसत के साथ 18 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/23 का रहा था। उन्होंने उस सीरीज में 3.03 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी।
#2
अमित मिश्रा (15 विकेट)
सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा हैं। साल 2016-17 में कीवी टीम भारत के दौरे पर आई थी। उस सीरीज में अमित ने 5 मुकाबले खेले थे। इस दौरान उन्होंने 14.33 की शानदार औसत के साथ 15 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल भी लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/18 का रहा था। अमित ने उस सीरीज में 4.79 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी।
#3
आंद्रे एडम्स (14 विकेट)
सूची में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज आंद्रे एडम्स हैं। उन्होंने साल 2002-03 की सीरीज में 4 वनडे मुकाबले खेले थे और 9.35 की शानदार औसत के साथ 14 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/22 का रहा था। एडम्स ने 3.57 की इकॉनमी रेट से उस सीरीज में गेंदबाजी की थी।
#4
मोहम्मद शमी, ट्रेंट बोल्ट और डेरेल टफी (12-12 विकेट)
चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी, ट्रेंट बोल्ट और डेरेल टफी ने एक सीरीज में 12-12 विकेट अपने नाम किए थे। शमी ने 2023 के विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मुकाबलों में ही 12 विकेट चटकाए थे। उन्होंने दोनों मुकाबलों में 5 विकेट हॉल लिए थे। बोल्ट ने साल 2018-19 की सीरीज में 5 मैचों में 12 विकेट लिए थे। टफी ने 2002-03 की सीरीज में 7 मैचों में 12 विकेट चटकाए थे।