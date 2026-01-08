भारत बनाम न्यूजीलैंड: वनडे क्रिकेट के इतिहास में इन गेंदबाजों ने लुटाए हैं सबसे ज्यादा रन

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच वनडे के मुकाबलों में कई बार बल्लेबाजों का दबदबा बहुत ज्यादा देखने को मिला है। इन मैचों में बड़े स्कोर बने और गेंदबाजों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। कुछ मौकों पर गेंदबाजों ने अपने पूरे ओवर डालने के बावजूद काफी ज्यादा रन दे दिए, जो रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। आइए वनडे में दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 टिम साउथी (105 रन) इस सूची में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउथी हैं। उन्होंने साल 2009 में भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च के मैदान पर 105 रन खर्च कर दिए थे। उन्होंने 10 ओवर गेंदबाजी की थी और उनकी इकॉनमी रेट 10.50 की रही थी। साउथी को एक भी सफलता नहीं मिली थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 392/4 का स्कोर बना दिया था। जवाब में न्यूजीलैंड 334 रन ही बना पाई थी।

#2 जैकब डफी और टिम साउथी (100-100 रन) सूची में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 गेंदबाज जैकब डफी और साउथी हैं। दोनों ने भारत के खिलाफ एक वनडे मुकाबले में 100-100 रन खर्च किए थे। दोनों ने साल 2023 मे ये रन लुटाए थे। डफी ने इंदौर के मैदान पर 100 रन देकर 3 विकेट लिए थे। साउथी वानखेड़े स्टेडियम में इतने महंगे साबित हुए थे। हालांकि, उन्होंने भी 3 सफलता हासिल किए थे। इन दोनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड को हार मिली थी।

#3 भुवनेश्वर कुमार (92 रन) सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने साल 2017 में कानपूर के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 92 रन खर्च किए थे। इस खिलाड़ी को 1 सफलता मिली थी। उनकी इकॉनमी रेट 9.20 की रही थी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में न्यूजीलैंड 331/7 का स्कोर ही बना पाई थी और उसे 6 रन से हार मिली थी।

