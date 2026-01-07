भारत बनाम न्यूजीलैंड: वनडे क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के

#1 रोहित शर्मा (47 छक्के) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने साल 2009 में कीवी टीम के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 31 वनडे मैच खेले हैं और इसकी 29 पारियों में 47 छक्के लगाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 38.32 की औसत से 1,073 रन निकले हैं। उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 147 रन रहा है।

#2 सचिन तेंदुलकर (26 छक्के) सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने साल 1990 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2009 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 42 मैच की 41 पारियों में 26 छक्के लगाए थे। उनके बल्ले से 46.05 की औसत से 1,750 रन निकले थे। उन्होंने 5 शतक और 8 अर्धशतक भी जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 186* रन रहा था।

Advertisement

#3 क्रिस क्रेन्स (25 छक्के) तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस क्रेन्स हैं। उन्होंने साल 1992 में भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था। आखिरी बार वह 2005 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 32 मैच की 28 पारियों में 25 छक्के लगाए थे। इस खिलाड़ी ने 34.91 की औसत से 838 रन बनाए थे। क्रेन्स के बल्ले से 3 शतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 115 रन रहा था।

Advertisement