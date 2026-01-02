भारत बनाम न्यूजीलैंड: इन बल्लेबाजों ने एक वनडे सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेली गई वनडे सीरीज हमेशा से रोमांच, कड़ी टक्कर और यादगार पारियों के लिए जानी जाती रही है। इस प्रतिद्वंद्विता में कई बल्लेबाजों ने अपनी फॉर्म से सीरीज का रुख अकेले बदला है। बड़ी पारी और दबाव में रन बनाने की क्षमता ने इन खिलाड़ियों को खास बनाया है। आइए नजर डालते हैं उन बल्लेबाजों पर, जिन्होंने भारत बनाम न्यूजीलैंड की एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

#1 केन विलियमसन (361 रन) सूची में पहले स्थान पर कीवी टीम के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन हैं। साल 2013-14 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने गई थी। उस सीरीज में विलियमसन ने 5 पारियों में 72.20 की उम्दा औसत के साथ 361 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 85.54 की रही थी। उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 88 रन रहा था। उनके बल्ले से 26 चौके और 5 छक्के भी निकले थे।

#2 शुभमन गिल (360 रन) भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड की टीम 2022-23 में भारतीय सरजमीं पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने आई थी। उस सीरीज में गिल ने 3 पारियों में 180 की शानदार औसत के साथ 360 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 शतक निकले थे और उनकी स्ट्राइक रेट 128.57 की रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन था। गिल ने 38 चौके और 14 छक्के भी जड़े थे।

#3 विराट कोहली (358 रन) भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड की टीम 2016-17 में भारत के दौरे पर आई थी। उस सीरीज में 5 वनडे खेले गए थे। कोहली ने 5 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 119.33 की औसत से 358 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 154 रन रहा था। कोहली ने उस सीरीज में 30 चौके और 4 छक्के लगाए थे।

