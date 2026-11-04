अंशुल कंबोज ने घातक गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: अंशुल कंबोज ने पहले वनडे में इस बड़े रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

लेखन आदर्श कुमार 05:01 pm Nov 04, 202605:01 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने 10 ओवर में 2 मेडन के साथ 22 रन देकर 2 विकेट लिए। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 2.20 की रही। उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच चुना' गया। ऑकलैंड के ईडन पार्क में कंबोज ने एक बड़े भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। इस रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं।