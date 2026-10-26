न्यूजीलैंड बनाम भारत: तीसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का तीसरा मुकाबला 27 अक्टूबर (मंगलवार) को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम शुरुआती सीरीज में 2-0 से आगे है। ऐसे में टीम तीसरा मैच जीतकर सीरीज में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम घरेलू मैदान पर हार का सिलसिला तोड़कर वापसी करने के इरादे से उतरेगी। आइए, मुकाबले से जुड़ी अहम जानकारियां जानते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत का पलड़ा रहा है भारी
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 33 मुकाबले हुए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 21 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मुकाबलों में जीत मिली है। एक मैच टाई रहा है।
दोनों टीमों के बीच पिछले 4 मुकाबलों में भारत ने 4 में जीत दर्ज की है।
न्यूजीलैंड की धरती पर दोनों टीमों के बीच 14 मुकाबले हुए हैं। इनमें भारत ने 9 और न्यूजीलैंड ने 4 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है।
भारत
इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है भारतीय टीम
ईशान किशन तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय से भी बाहर हो गए हैं। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर मौका मिल सकता है।
पिछले मुकाबले में भारतीय टीम का शीर्षक्रम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया था। ऐसे में शीर्षक्रम के बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलानी होगी।
संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव।
न्यूजीलैंड
ऐसी हो सकती है न्यूजीलैंड की टीम
तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में उनकी जगह काइल जैमीसन और एडम मिल्ने की वापसी तय मानी जा रही है।
शानदार फॉर्म में चल रहे ग्लेन फिलिप्स तीसरे टी-20 में एक और बेहतरीन पारी खेलने को देखेंगे।
संभावित एकादश: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी और काइल जैमीसन।
पिच
कैसी होगी हेनरी स्टेडियम की पिच?
वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलने की उम्मीद है।
यहां गेंद में अच्छा उछाल मिलता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान हो सकता है। हालांकि, शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हवा और गेंद की स्विंग से फायदा मिल सकता है।
मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे, जबकि स्पिन गेंदबाज बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाने की भूमिका निभा सकते हैं।
जानकारी
ऐसा रहेगा मौसम
एक्यूवेदर के मुताबिक, 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में बारिश की 75 प्रतिशत संभावना है। अधिकतम तापमान 13 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। खराब मौसम के कारण दर्शकों को पूरे मैच का आनंद लेने में परेशानी हो सकती है।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें
भारत के लिए कप्तान श्रेयस ने पिछले 10 मुकाबलों में 159.09 की स्ट्राइक रेट से 280 रन बनाए हैं।
वहीं, अभिषेक के बल्ले से पिछले 10 मैच में 185.15 की स्ट्राइक रेट से 269 रन निकले हैं। फिलिप्स ने कीवी टीम के लिए पिछले 3 मैच में 78.5 की औसत से 157 रन बनाए हैं।
सैंटनर ने पिछले 6 मैच में 6.41 की इकॉनमी से 11 विकेट चटकाए हैं। अर्शदीप के नाम पिछले 6 मैच में 8 विकेट है।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला 27 अक्टूबर को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव के द्वारा लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।