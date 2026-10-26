न्यूजीलैंड बनाम भारत: तीसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 33 मुकाबले हुए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 21 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मुकाबलों में जीत मिली है। एक मैच टाई रहा है।

दोनों टीमों के बीच पिछले 4 मुकाबलों में भारत ने 4 में जीत दर्ज की है।

न्यूजीलैंड की धरती पर दोनों टीमों के बीच 14 मुकाबले हुए हैं। इनमें भारत ने 9 और न्यूजीलैंड ने 4 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है।