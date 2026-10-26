न्यूजीलैंड बनाम भारत, तीसरा टी-20: वेलिंगटन के मैदान पर कैसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन?

भारतीय टीम ने वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम पर अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2009 में खेला था। उसने यहां 3 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 2 में हार मिली है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है।

ऐसे में टीम इस मैदान पर अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी।

वहीं, न्यूजीलैंड ने यहां 18 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उसने 10 मुकाबले जीते हैं। वहीं, 7 में उसे हार मिली है, जबकि एक मैच टाई रहा है।