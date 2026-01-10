भारत बनाम न्यूजीलैंड: पहले वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार (11 जनवरी) को खेला जाएगा। शुभमन गिल चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे। इस सीरीज में कप्तान के रूप में उनकी वापसी हुई है। वहीं, कीवी टीम की कप्तानी माइकल ब्रेसवेल करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
वनडे में दोनों टीमों के बीच 120 मुकाबले हुए हैं। 62 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है। 50 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 1 मैच टाई रहा है और 7 मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत में दोनों टीमों के बीच 40 मुकाबले हुए हैं। 31 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 8 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 1 मैच में कोई नजीता नहीं निकला है।
प्लेइंग इलेवन
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कप्तान गिल और श्रेयस अय्यर इस प्रारूप में अपनी अच्छी वापसी करना चाहेंगे। वहीं, स्पिन गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव के हाथों में होगी। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। भारत की संभावित एकादश: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।
टीम
ऐसी हो सकती है न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है वह बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे सभी प्रारूप में लगातार अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में काइल जैमीसन अच्छा प्रदर्शन करने को देखेंगे। न्यूजीलैंड की संभावित एकादश: डेवोन कॉनवे, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैक फॉल्क्स, जॉश क्लार्कसन, जेडन लेनॉक्स, काइल जैमीसन और आदित्य अशोक।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी नजरें
कोहली ने पिछले 10 वनडे मैच में 81.71 की औसत से 572 रन बनाए हैं। रोहित के बल्ले से पिछले 10 मैच में 54.11 की औसत से 487 रन निकले हैं। मिचेल ने पिछले 8 मैच में 82.83 की औसत से 497 रन बनाए हैं। ब्रेसवेल के बल्ले से 10 मैच में 293 रन निकले हैं। कुलदीप ने पिछले 8 मैच में 17 विकेट अपने नाम किए हैं। जैमीसन ने पिछले 4 वनडे मुकाबलों में 8 विकेट चटकाए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला वडोदरा के BCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर डेढ़ बजे से से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।