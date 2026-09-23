भारत बनाम जापान मुकाबले में वाइड गेंद को लेकर बड़ा विवाद हो गया

भारत बनाम जापान मुकाबले में वाइड को लेकर हुआ पूरा विवाद क्या है?

लेखन आदर्श कुमार 08:41 am Sep 23, 202608:41 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और जापान क्रिकेट टीम के बीच खेले गए एकमात्र टी-20 मैच में वाइड गेंद को लेकर बड़ा विवाद हो गया। आखिरी ओवर के दौरान अंपायर ने भारतीय टीम के कहने पर फैसला बदला। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। नियमों और विशेषज्ञों के मुताबिक इस मामले में अंपायर को फैसला बदलने का अधिकार था। अंपायर परिस्थितियों को देखते हुए अपने फैसले में बदलाव कर सकता है। ऐसे में आइए पूरे विवाद पर नजर डालते हैं।