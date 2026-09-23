भारत बनाम जापान मुकाबले में वाइड को लेकर हुआ पूरा विवाद क्या है?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और जापान क्रिकेट टीम के बीच खेले गए एकमात्र टी-20 मैच में वाइड गेंद को लेकर बड़ा विवाद हो गया। आखिरी ओवर के दौरान अंपायर ने भारतीय टीम के कहने पर फैसला बदला। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। नियमों और विशेषज्ञों के मुताबिक इस मामले में अंपायर को फैसला बदलने का अधिकार था। अंपायर परिस्थितियों को देखते हुए अपने फैसले में बदलाव कर सकता है। ऐसे में आइए पूरे विवाद पर नजर डालते हैं।
मामला
क्या है पूरा मामला?
विवाद तब शुरू हुआ जब आखिरी ओवर की तीसरी गेंद को अंपायर क्रिस थर्गेट ने वाइड करार दिया।
बल्लेबाज अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर ने इस गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की जैसा उन्होंने पिछली गेंद पर किया था। पिछली गेंद को भी वाइड करार दिया गया था।
हालांकि, आदर्श स्थिति में वह गेंद भी वाइड नहीं थी।
कप्तान श्रेयस अय्यर फैसले से खुश नहीं थे और वह लेग अंपायर क्रिस ब्राउन से बात करते नजर आए और फैसला बदल गया।
नियम
क्या कहते हैं नियम?
अगर बल्लेबाज रिवर्स स्वीप या स्विच हिट खेलने की कोशिश करता है या इसके लिए अपनी मुद्रा बनाता है तो वाइड के नियम लेग साइड और ऑफ साइड दोनों पर लागू होते हैं।
नियम में यह भी स्पष्ट है कि बल्लेबाज के ऐसा शॉट खेलने या उसकी तैयारी करने पर गेंद को लेग साइड में भी उसकी पहुंच के दायरे में माना जाता है।
ऐसे में उस दिशा में गेंद को केवल इसी आधार पर वाइड नहीं दिया जा सकता।
कहना
ये भी कहता है नियम
नियम में आगे बताया गया है कि रिवर्स स्वीप या स्विच हिट की स्थिति में वनडे और टी-20 में इस्तेमाल होने वाली 75 सेंटीमीटर की वाइड लाइन बल्लेबाज के दोनों तरफ लागू होती है।
बल्लेबाज अगर रिवर्स स्वीप या स्विच हिट खेलने की कोशिश करता है या आखिरी समय पर शॉट रोक देता है तो लेग स्टंप की तरफ वाइड का सामान्य नियम लागू नहीं होगा।
यानी बल्लेबाज का बदला हुआ रुख गेंद की पहुंच तय करेगा।
मुकाबला
ऐसा रहा मुकाबला
भारतीय टीम को सिर्फ 2 रन से जीत मिली। 7 रन के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए।
उसके बाद भारत ने श्रेयस (16) और संजू सैमसन (9) की पारियों से 32/4 का स्कोर खड़ा किया।
जापान से चार्ली हारा-हिंजे ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। जवाब में जापान की टीम कप्तान केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग (12) और बेंजामिन इतो-डेविस (9) की पारी से 30/3 ही बना पाई।
बारिश के कारण मैच 5-5 ओवर का था।