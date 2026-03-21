भारतीय टीम जून के महीने में आयरलैंड जाएगी (फाइल तस्वीर)

आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलेगी भारतीय क्रिकेट टीम, BCCI ने जारी किया कार्यक्रम

लेखन आदर्श कुमार 11:36 am Mar 21, 202611:36 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम 2 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने आयरलैंड जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसके कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। ये सीरीज जून 2026 में खेली जाएगी। पिछले 8 सालों में भारतीय टीम ने 3 बार (2018, 2022 और 2023) आयरलैंड का दौरा किया है। साल 2007 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारतीय टीम बेलफास्ट में खेलेगी। इस सीरीज में युवा भारतीय खिलाड़ियों को मौका मिलने की उम्मीद है।