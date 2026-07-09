भारत बनाम इंग्लैंड: एकमात्र महिला टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

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इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी

भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच अब तक 14 टेस्ट मैच हुए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 3 मैच में जीत मिली है। एक मैच इंग्लैंड ने जीता है और 10 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। दोनों टीमों के बीच आखिरी टेस्ट मैच 2023 में खेला गया था। उस मैच में भारतीय टीम को 347 रनों से धमाकेदार जीत मिली थी। इंग्लैंड में भारतीय टीम ने आखिरी टेस्ट मैच साल 2014 में जीता था।