टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के खिलाफ इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम एक जुलाई से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने उतरेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम की नजरें पिछले खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़ दमदार वापसी पर होंगी। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने की बड़ी चुनौती रहेगी। इंग्लैंड के बल्लेबाज भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार रन बनाते रहे हैं। ऐसे में आइए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लिश बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
जोस बटलर (669 रन)
इस सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी जोस बटलर हैं। उन्होंने 2011 में भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 28 मैच खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 31.85 की औसत से 669 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 143.87 की रही है। बटलर के बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 83* रन रहा है। उन्होंने भारत के खिलाफ 61 चौके और 28 छक्के लगाए हैं।
#2
जेसन रॉय (356 रन)
दूसरे स्थान पर जेसन रॉय हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2014 में खेला था। आखिरी बार वह 2022 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 15 मैचों की 15 पारियों में 23.75 की औसत से 356 रन बनाए थे। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 131.85 की रही थी। रॉय के बल्ले से एक अर्धशतक निकला था और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन रहा था। उन्होंने भारत के खिलाफ 33 चौके और 20 छक्के लगाए थे।
#3
इयोन मोर्गन (347 रन)
तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला मुकाबला 2011 में खेला था। आखिरी बार वह 2021 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 16 मुकाबले खेले थे और इसकी 14 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 347 रन बनाए थे। उनकी औसत 26.69 और स्ट्राइक रेट 141.63 की रही थी। मोर्गन के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 71 रन रहा था।
#4
एलेक्स हेल्स (331 रन)
इंग्लैंड के एक और पूर्व खिलाड़ी एलेक्स हेल्स इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 2011 में भारत के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। आखिरी बार 2022 के टी-20 विश्व कप में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 10 मुकाबले खेले थे और इसकी 10 पारियों में 41.37 की उम्दा औसत के साथ 331 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 86* रन रहा था।