टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के खिलाफ इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

#1

जोस बटलर (669 रन)

इस सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी जोस बटलर हैं। उन्होंने 2011 में भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 28 मैच खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 31.85 की औसत से 669 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 143.87 की रही है। बटलर के बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 83* रन रहा है। उन्होंने भारत के खिलाफ 61 चौके और 28 छक्के लगाए हैं।