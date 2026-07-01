भारत बनाम इंग्लैंड: श्रेयस अय्यर ने जड़ा कप्तान के तौर पर दूसरा अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ श्रेयस का यह तीसरा और कप्तान के तौर पर दूसरा अर्धशतक है। उनकी इस पारी के बावजूद भारतीय टीम 158/7 रन का स्कोर ही बना सकी। आइए श्रेयस की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही श्रेयस की पारी और साझेदारी
श्रेयस ने 49 गेंदों में 80 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 163.27 की रही। उनके अलावा भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज 30 रन भी नहीं बना पाया। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 22 रन बनाए। दोनों ने मिलकर 43 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बावजूद श्रेयस ने एक छोर संभाले रखा और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।
इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान के रूप में संयुक्त रूप से सबसे बड़ी पारी
श्रेयस इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में संयुक्त रूप से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान बने हैं। विराट कोहली भी इंग्लैंड के खिलाफ 80 रन की पारी खेल चुके हैं। वहीं, दूसरे स्थान पर कोहली की 77 रन और तीसरे स्थान पर 73 रन की पारी दर्ज है। चौथे स्थान पर भी श्रेयस ही हैं, जिन्होंने इसी सीरीज में 68 रन बनाए थे। रोहित शर्मा 57 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं।
उपलब्धि
श्रेयस ने हासिल की ये उपलब्धि
भारतीय कप्तान के तौर पर SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में रोहित शीर्ष पर हैं। रोहित ने कप्तान रहते हुए 3 बार यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं, कोहली और सूर्यकुमार यादव ने 2-2 बार 50+ के स्कोर बनाए हैं। श्रेयस भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। उनके भी कप्तान के तौर पर SENA देशों में दो 50+ के स्कोर हो गए हैं।
करियर
ऐसा रहा है श्रेयस का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
श्रेयस ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2017 में खेला था। अब तक उन्होंने 57 मुकाबले खेले हैं और इसकी 53 पारियों में 12 बार नाबाद रहते हुए 31.87 की औसत से 1,307 रन बनाए हैं। उन्होंने 138.16 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 10 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 80* रन रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 10 मैचों की 9 पारियों में 48.42 की औसत से 339 रन बनाए हैं।