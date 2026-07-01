श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम इंग्लैंड: श्रेयस अय्यर ने जड़ा कप्तान के तौर पर दूसरा अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन आदर्श कुमार 12:14 am Jul 10, 202612:14 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ श्रेयस का यह तीसरा और कप्तान के तौर पर दूसरा अर्धशतक है। उनकी इस पारी के बावजूद भारतीय टीम 158/7 रन का स्कोर ही बना सकी। आइए श्रेयस की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।