भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम इंग्लैंड: लॉर्ड्स के मैदान पर कैसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 02:57 pm Jul 17, 202602:57 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में एक रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। पहले मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत मिली थी। वहीं, दूसरे मुकाबले में उसे 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आइए लॉर्ड्स में दोनों टीमों के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।