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भारत बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स वनडे: खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधकर क्यों खेला मैच?
लॉर्ड्स में सीरीज का तीसरा वनडे खेला गया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स वनडे: खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधकर क्यों खेला मैच?

लेखन आदर्श कुमार
Jul 19, 2026
09:27 pm
क्या है खबर?

लॉर्ड्स में भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। यह सम्मान वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दिया गया। मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों ने एक मिनट का मौन भी रखा। सर सोबर्स का शुक्रवार को निधन हो गया था। उन्हें क्रिकेट इतिहास के महानतम हरफनमौला खिलाड़ियों में गिना जाता है।

ऑलराउंडर

89 साल की उम्र में हुआ सोबर्स का निधन 

सोबर्स का 17 जुलाई को 89 साल की उम्र में निधन हुआ।

उन्होंने कुल 93 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 57.78 की औसत से 8,032 रन बनाए और 34.03 की औसत से 235 विकेट लिए थे।

क्रिकइंफो के अनुसार, 5,000 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में टेस्ट क्रिकेट में उनका बल्लेबाजी औसत चौथा सबसे बेहतर है।

सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 26 शतक और 30 अर्धशतक लगाए। गेंदबाजी में उन्होंने छह बार 5 विकेट हॉल लिए थे।

प्रथम श्रेणी

16 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी मुकाबला खेलने उतरे थे

सोबर्स ने 1953 में सिर्फ 16 साल की उम्र में बारबाडोस के लिए अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था।

उनकी जबरदस्त प्रतिभा की वजह से उन्हें जल्द ही वेस्टइंडीज की टीम में बुलाया गया और अगले ही साल उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था।

कम उम्र में ही उन्होंने विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बना ली थी।

1958 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ सोबर्स ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था।

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योगदान

कमाल का रहा सोबर्स का प्रथम श्रेणी करियर 

अपने 383 प्रथम श्रेणी मैचों में सोबर्स ने 609 पारियों में 54.87 की औसत से 28,314 रन बनाए थे। उन्होंने 86 शतक और 121 अर्धशतक लगाए थे।

गेंदबाजी में सोबर्स ने 27.74 की औसत से 1,043 विकेट लिए थे। उन्होंने 36 बार 5 विकेट हॉल लिए थे।

क्रिकेट में उनके योगदान के लिए साल 1975 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC)कमाल साल के पुरुष क्रिकेटर को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित करती है।

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