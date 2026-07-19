लॉर्ड्स में सीरीज का तीसरा वनडे खेला गया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स वनडे: खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधकर क्यों खेला मैच?

लेखन आदर्श कुमार 09:27 pm Jul 19, 202609:27 pm

क्या है खबर?

लॉर्ड्स में भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। यह सम्मान वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दिया गया। मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों ने एक मिनट का मौन भी रखा। सर सोबर्स का शुक्रवार को निधन हो गया था। उन्हें क्रिकेट इतिहास के महानतम हरफनमौला खिलाड़ियों में गिना जाता है।