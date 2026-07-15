भारत बनाम इंग्लैंड: कार्डिफ के मैदान पर कैसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंग्लैंड ने इस मैदान पर अब तक 17 मैच खेले हैं। 10 में उसे जीत और 4 मैच में हार मिली है। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकला है।

भारतीय टीम ने यहां 4 वनडे खेले हैं और 3 मैचों में जीत दर्ज की है। एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

दोनों टीमों के बीच यहां 2 मैच हुए हैं। एक मैच इंग्लैंड ने जीता है और एक मैच में भारत को जीत मिली है।