यशस्वी जायसवाल ने खेली शानदार शतकीय पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा दूसरा वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 07:51 pm Jun 20, 202607:51 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (110*) खेली। यह उनके वनडे करियर का दूसरा और अफगान टीम के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 83 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत मिली और वह तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ी। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।