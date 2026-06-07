वाशिंगटन सुंदर ने शानदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान: वाशिंगटन सुंदर ने अपना छठा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 02:36 pm Jun 07, 202602:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने शानदार अर्धशतकीय पारी (52*) खेली। ये उनके टेस्ट करियर का छठा अर्धशतक रहा। अफगानिस्तान के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला पचासा लगाया। भारतीय टीम ने पहली पारी में 127 ओवर बल्लेबाजी की और 564/8 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। ऐसे में आइए सुंदर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।