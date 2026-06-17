शुभमन गिल ने बतौर कप्तान जड़ा पहला वनडे शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान: शुभमन गिल ने बतौर कप्तान जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 03:49 pm Jun 17, 202603:49 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 9वां और बतौर कप्तान पहला ही शतक रहा है, जिसे उन्होंने 77 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम शुरुआती झटके से उभकर बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो सकी। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।