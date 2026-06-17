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भारत बनाम अफगानिस्तान: शुभमन गिल ने बतौर कप्तान जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
शुभमन गिल ने बतौर कप्तान जड़ा पहला वनडे शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान: शुभमन गिल ने बतौर कप्तान जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा
Jun 17, 2026
03:49 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 9वां और बतौर कप्तान पहला ही शतक रहा है, जिसे उन्होंने 77 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम शुरुआती झटके से उभकर बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो सकी। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

बल्लेबाजी

कैसी रही गिल की पारी और साझेदारी?

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 9 रन के कुल स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए गिल ने रोहित शर्मा (48) के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी निभाकर टीम को मजबूती दी। इसके बाद उन्होंने ईशान किशन के साथ शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया।

करियर

गिल के वनडे करियर पर एक नजर

गिल ने भारत के लिए अपना पहला वनडे साल 2019 में खेला था। उन्हाेंने अब तक 63 मुकाबले खेले हैं और इसकी 63 पारियों में 58 की औसत और 100 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 3,137 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 18 अर्धशतक के अलावा 9 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन रहा है। अपने वनडे करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन (758) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।

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कप्तान

बतौर कप्तान कैसा रहा है गिल का प्रदर्शन?

गिल ने पिछले साथ ही भारतीय टीम की कप्तानी संभाली थी। उसके बाद से उन्होंने अब तक 8 मैच खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 54 से अधिक की औसत और 105 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 328 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक जड़े हैं। यह बतौर कप्तान उनका पहला ही शतक रहा है। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 84 रन था, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ ही बनाया था।

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