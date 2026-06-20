भारत बनाम अफगानिस्तान: रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे में लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

भारत बनाम अफगानिस्तान: रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे में लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराया। चेन्नई में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जीत के लिए मिले 219 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल की। भारत की इस जीत में यशस्वी जायसवाल (110*) और रोहित शर्मा (ने उपयोगी पारियां खेलीं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित ने अपने वनडे करियर का 62वां अर्धशतक पूरा किया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर
पारी
रोहित ने लगाया अर्धशतक
लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में पहला अर्धशतक लगाया। वह 69 गेंदों 79 रन की पारी खेलकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए। उनकी पारी का अंत ऑफ स्पिनर मोहम्मद नबी ने किया। रोहित ने जायसवाल के साथ मिलकर 170 रन की साझेदारी की। जायसवाल ने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक लगाया। वह 110 रन बनाकर नाबाद रहे।
फील्डिंग
रोहित ने फील्डिंग में भी किया कमाल
रोहित ने फील्डिंग करते हुए मैच में 3 कैच भी पकड़े। उन्होंने एक मैच में 50+ रन और 3 कैच लेने का कारनामा तीसरी बार किया। इस मुकाबले में कृष्णा और रोहित ने अनोखी हैट्रिक बनाई। अफगानिस्तान के पहले 3 विकेट कृष्णा ने झटके और तीनों कैच स्पिल में खड़े रोहित शर्मा ने पकड़े। रोहित अब वनडे में किसी गेंदबाज की गेंद पर 3 कैच लेने वाले तीसरे भारतीय फील्डर बने हैं।
वनडे करियर
शानदार रहा है रोहित का वनडे करियर
रोहित ने साल 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह 285 मैच की 277 पारियों में 48.83 की औसत और 92.97 की स्ट्राइक रेट से 11.720 रन बना चुके हैं। इसमें 33 शतक और 62 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने 3 दोहरे शतक भी जड़े हैं और वह यह कारनामा करने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। वह वनडे में तीसरे सर्वाधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी हैं।