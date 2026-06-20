रोहित ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान: रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे में लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 08:32 pm Jun 20, 202608:32 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराया। चेन्नई में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जीत के लिए मिले 219 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल की। भारत की इस जीत में यशस्वी जायसवाल (110*) और रोहित शर्मा (ने उपयोगी पारियां खेलीं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित ने अपने वनडे करियर का 62वां अर्धशतक पूरा किया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर