भारत बनाम अफगानिस्तान: रोहित शर्मा ने पूरे किए अपने 14,000 लिस्ट-A रन, जानिए आंकड़े

भारत बनाम अफगानिस्तान: रोहित शर्मा ने पूरे किए अपने 14,000 लिस्ट-A रन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार 48 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने खास उपलब्धि हासिल की। पारी का 10वां रन बनाते ही उन्होंने अपने लिस्ट-A करियर में 14,000 रन पूरे कर लिए। रोहित के 11,640 से अधिक रन वनडे क्रिकेट में बने हैं। वह इस प्रारूप के महानतम सलामी बल्लेबाजों में शामिल हैं। आइए उनके शानदार आंकड़े और उपलब्धियाें पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
62वें अर्धशतक से चूके रोहित
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 9 रन के कुल स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला झटका लग गया था। इसके बाद रोहित ने कप्तान शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 गेंदों में 87 रन की साझेदारी निभाकर टीम को मजबूती दी। इस दौरान रोहित अर्धशतक के करीब पहुंचे, लेकिन राशिद खान ने उन्हें पवेलियन लौटा दिया। वह 39 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों से 48 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है रोहित का लिस्ट-A करियर?
रोहित का लिस्ट-A क्रिकेट करियर काफी शानदार रहा है। उन्होंने अब तक 357 मैच खेले हैं, जिसकी 345 पारियों में 46 से अधिक की औसत से 14,038 रन अपने नाम किए हैं। इसमें 37 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं। रोहित ने फरवरी 2006 में लिस्ट-A डेब्यू किया था। इसके 16 महीने बाद उन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था। साल 2013 में सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन किया है।
करियर
कैसा रहा है रोहित का वनडे करियर?
रोहित ने साल 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह 284 मैच की 276 पारियों में 48 की औसत और 92 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 11,641 रन बना चुके हैं। इसमें 33 शतक और 61 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने 3 दोहरे शतक भी जड़े हैं। वह यह कारनामा करने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। वह वनडे में तीसरे सर्वाधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी हैं।
छक्के
रोहित के नाम दर्ज हैं वनडे में सबसे ज्यादा छक्के
रोहित वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। वह अब तक 360 छक्के जड़ चुके हैं। पिछले साल उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ा था, जिन्होंने 351 छक्के लगाए थे। रोहित और अफरीदी के अलावा वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (331) ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो 300 छक्कों के क्लब में शामिल हैं। मौजूदा खिलाड़ियों में इंग्लैंड के जोस बटलर 184 छक्कों के साथ रोहित के सबसे करीब हैं।