रोहित शर्मा ने पूरे किए अपने 14,000 लिस्ट-A रन

भारत बनाम अफगानिस्तान: रोहित शर्मा ने पूरे किए अपने 14,000 लिस्ट-A रन, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 02:29 pm Jun 17, 202602:29 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार 48 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने खास उपलब्धि हासिल की। पारी का 10वां रन बनाते ही उन्होंने अपने लिस्ट-A करियर में 14,000 रन पूरे कर लिए। रोहित के 11,640 से अधिक रन वनडे क्रिकेट में बने हैं। वह इस प्रारूप के महानतम सलामी बल्लेबाजों में शामिल हैं। आइए उनके शानदार आंकड़े और उपलब्धियाें पर नजर डालते हैं।