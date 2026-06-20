प्रसिद्ध कृष्णा ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर बनाई अनोखी हैट्रिक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान: रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा ने बनाई कैच-विकेट की अनोखी हैट्रिक

लेखन भारत शर्मा 03:44 pm Jun 20, 202603:44 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में हुआ। इसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया, लेकिन यह गलत साबित हुआ। मैच शुरू होने के बाद भारत के लिए रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी ने विकेट और कैच की अनोखी हैट्रिक बनाकर न केवल अफगानिस्तान को झंकझौर दिया, बल्कि नया इतिहास भी रच दिया। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं।