LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / भारत बनाम अफगानिस्तान: प्रिंस यादव ने किया अपना वनडे डेब्यू, जानिए उनके आंकड़े
भारत बनाम अफगानिस्तान: प्रिंस यादव ने किया अपना वनडे डेब्यू, जानिए उनके आंकड़े
तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मिला वनडे डेब्यू करने का मौका (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान: प्रिंस यादव ने किया अपना वनडे डेब्यू, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Jun 17, 2026
02:12 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया। इसमें अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह गुरबाज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में 3 बड़े बदलाव किए गए, जिसमें तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को वनडे डेब्यू का भी मौका दिया गया। आइए प्रिंस यादव के क्रिकेट करियर पर एक नजर डाल लेते हैं।

बदलाव

भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में ये किए बदलाव

भारतीय टीम ने इस मुकाबले के लिए 3 बड़े बदलाव किए, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्रिंस यादव को शामिल किया गया। नीतीश कुमार रेड्डी जांघ की चोट के कारण मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल को भी टीम में शामिल किया गया है। दूसरे वनडे में भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव।

परिचय

कौन हैं प्रिंस यादव?

प्रिंस का जन्म 10 जून, 1996 को दिल्लीमें हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और 12 साल की उम्र में तेज गेंदबाजी पर ध्यान दिया। उन्होंने 2018 में दिल्ली की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया। जनवरी 2024 में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ दिल्ली की ओर से अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था। उन्होंने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए अपना लिस्ट-ए डेब्यू किया और त्रिपुरा के खिलाफ 4/53 के आंकड़े दर्ज किए।

Advertisement

प्रभावित

प्रिंस ने IPL 2026 में किया प्रभावित

प्रिंस को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने साथ जोड़ा था, लेकिन 2026 सीजन में उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने इस संस्करण में 14 मैचों में 28.69 के औसत से 16 विकेट झटके। उनकी इकोनॉमी 8.83 की रही। प्रिंस ने अब तक IPL के 2 संस्करणों में कुल 20 मैच खेले हैं, जिसमें 36 के औसत से 19 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 9.14 की रही है।

Advertisement

जानकारी

ऐसा रहा है प्रिंस का घरेलू क्रिकेट करियर

प्रिंस ने 2 प्रथम श्रेणी और 14 लिस्ट-A क्रिकेट मैच खेले हैं। प्रथम श्रेणी में उन्होंने 1 विकेट और लिस्ट-A में 29 विकेट चटकाए हैं। इसी तरह उन्होंने अपने करियर में कुल 35 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38 विकेट झटके हैं।

Advertisement