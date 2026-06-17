भारत बनाम अफगानिस्तान: प्रिंस यादव ने किया अपना वनडे डेब्यू, जानिए उनके आंकड़े

परिचय

कौन हैं प्रिंस यादव?

प्रिंस का जन्म 10 जून, 1996 को दिल्लीमें हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और 12 साल की उम्र में तेज गेंदबाजी पर ध्यान दिया। उन्होंने 2018 में दिल्ली की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया। जनवरी 2024 में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ दिल्ली की ओर से अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था। उन्होंने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए अपना लिस्ट-ए डेब्यू किया और त्रिपुरा के खिलाफ 4/53 के आंकड़े दर्ज किए।