भारत बनाम अफगानिस्तान: तीसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

पिच

ऐसी होगी एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच

चेन्नई की पिच में आमतौर पर स्पिनरों को मदद मिलती है। हालांकि, शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाज सतह का फायदा ले सकते हैं। यहां की विकेट अमूमन सूखी और सख्त होती है, जो मैच के आगे बढ़ने के साथ और खराब होती जाती है। अब तक यहां 28 वनडे मुकाबले हुए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 मैच जीते हैं, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 12 मैच में जीत (बेनतीजा-1) मिली है।