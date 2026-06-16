भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा वनडे जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान: दूसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन भारत शर्मा 03:18 pm Jun 16, 202603:18 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार (17 जून) को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी। दूसरी ओर, हशमतुल्लाह शाहिदी की अगुवाई वाली अफगानिस्तान टीम का प्रयास सीरीज में बराबरी हासिल करने पर होगा। आइए मैच के प्रीव्यू और इससे जुड़ी अहम बातों पर नजर डालते हैं।