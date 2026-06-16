भारत बनाम अफगानिस्तान: दूसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार (17 जून) को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी। दूसरी ओर, हशमतुल्लाह शाहिदी की अगुवाई वाली अफगानिस्तान टीम का प्रयास सीरीज में बराबरी हासिल करने पर होगा। आइए मैच के प्रीव्यू और इससे जुड़ी अहम बातों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
अफगानिस्तान को नहीं मिली है एक भी जीत
भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 4 मैच में जीत मिली है। एक मैच टाई हुआ है। अफगानिस्तान की टीम एक भी मुकाबला जीत नहीं पाई है। दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला 13 जून को खेला गया था। उसे भारतीय टीम ने 7 विकेट से अपने नाम किया था। अफगानिस्तान की टीम ने साल 2018 में भारत के खिलाफ एकमात्र टाई मुकाबला खेला था।
प्लेइंग इलेवन
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
भारतीय टीम को रोहित शर्मा और शुभमन की सलामी जोड़ी से बड़ी शुरुआत की उम्मीद होगी। दोनों ही खिलाड़ी बड़ी पारी खेलने को आतुर होंगे। इसी तरह मध्यक्रम की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के कंधों पर होगी। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। भारत की संभावित एकादश: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा।
संयोजन
इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है अफगानिस्तान की टीम
अफगानिस्तान को पहले मैच में शतक जड़ने वाले रहमनुल्लाह गुरबाज से एक बार फिर से बेहतरीन पारी की उम्मीद होगी। उनके साझेदार इब्राहिम जादरान भी इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलकर खुद को साबित करना चाहेंगे। गेंदबाजी में राशिद खान बेहतर प्रदर्शन करने को देखेंगे। अफगानिस्तान की संभावित एकादश: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीफ सैफ।
पिच
ऐसी होगी इकाना स्टेडियम की पिच
इकाना स्टेडियम की पिच का निर्माण काली मिट्टी से किया गया है। इस पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। यहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन समय निकलने के साथ-साथ स्पिनर्स हावी होने लगते हैं। इस मैदान पर पहला वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भी अफगानिस्तान ने ही खेला था। यहां वनडे में सर्वोच्च स्कोर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने बनाया है। उसने वनडे विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 311/7 का स्कोर खड़ा किया था।
जानकारी
ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम
एक्यूवेदर के अनुसार, 17 जून को लखनऊ का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 30 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश होने की 1 प्रतिशत संभावना है। ऐसे में शानदार मैच देखने को मिलेगा।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर
रोहित ने पिछले 10 मैच में 47.22 की औसत से 425 रन बनाए हैं। राहुल के बल्ले से पिछले 10 मैच में 356 रन निकले हैं। अफगानिस्तान के लिए जादरान ने पिछले 6 मैचों में 61.43 की औसत से 430 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप ने पिछले 7 मुकाबलों में 5.61 की इकॉनमी से 13 विकेट चटकाए हैं। कुलदीप ने 7 मैच में 13 विकेट लिए हैं। अफगानिस्तान के लिए राशिद ने 7 मैच में 16 विकेट झटके हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।