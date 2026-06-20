भारत बनाम अफगानिस्तान: प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली बार झटका 5 विकेट हॉल, ये बनाए रिकॉर्ड्स

गेंदबाजी

कैसी रही कृष्णा की गेंदबाजी?

कृष्णा ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम को 5 रन के स्कोर पर रहमानुल्लाह गुरबाज (5) के रूप में पहला झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद भी उनकी शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने रहमत शाह (5), इब्राहिम जादरान (11), दरविश रसूली (1) और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी (102) को भी पवेलियन की राह दिखा दी। उन्होंने अपने कोटे के 8.2 ओवर में 2 मेडन के साथ 23 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।