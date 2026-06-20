भारत बनाम अफगानिस्तान: प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली बार झटका 5 विकेट हॉल, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। यह उनके वनडे करियर का पहला ही 5 विकेट हॉल रहा है। उनकी गेंदबाजी के कारण ही अफगान टीम को शुरुआती झटके लगे और वह ज्यादा बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। आइए कृष्णा की गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही कृष्णा की गेंदबाजी?
कृष्णा ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम को 5 रन के स्कोर पर रहमानुल्लाह गुरबाज (5) के रूप में पहला झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद भी उनकी शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने रहमत शाह (5), इब्राहिम जादरान (11), दरविश रसूली (1) और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी (102) को भी पवेलियन की राह दिखा दी। उन्होंने अपने कोटे के 8.2 ओवर में 2 मेडन के साथ 23 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।
उपलब्धि
इस विशेष क्लब में शामिल हुए कृष्णा
पावरप्ले में कृष्णा का प्रदर्शन शानदार रहा, क्योंकि उन्होंने अपने पहले 5 ओवरों में 2 मेडन के साथ सिर्फ 6 रन खर्च करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। वह वनडे के पहले 10 ओवरों में कम से कम 4 विकेट लेने वाले छठे भारतीय बन गए। उनसे पहले मोहम्मद सिराज (2 बार), जवागल श्रीनाथ, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह भी यह कारनामा कर चुके हैं। वहीं, सिराज इस सूची में 5 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय हैं।
करियर
कैसा रहा है कृष्णा का वनडे करियर?
कृष्णा ने अपना पहला वनडे क्रिकेट मैच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2021 में खेला था। उन्होंने अब तक भारत के लिए 25 वनडे मैच खेले हैं और इसकी 25 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 25.78 की औसत के साथ 45 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 5.91 की रही है। उन्होंने इस 5 विकेट हॉल के अलावा 3 बार 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं।