भारत बनाम अफगानिस्तान: ईशान किशन ने जड़ा दूसरा वनडे शतक, 1,000 रन भी पूरे किए

बल्लेबाजी

कैसी रही किशन की पारी और साझेदारी?

भारत को 96 रन के कुल स्कोर पर रोहित शर्मा (48) के रूप में दूसरा झटका लग गया था। इसके बाद बल्लेबाजी पर आए किशन ने कप्तान शुभमन गिल के साथ पारी को आगे बढ़ाया और तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाते हुए टीम को मजबूती दी। इस दौरान किशन ने पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर उन्हें शतक में तब्दील किया। किशन पारी में 79 गेंदों में 14 चौके और 7 छक्कों से 125 रन बनाकर आउट हुए।