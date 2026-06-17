भारत बनाम अफगानिस्तान: ईशान किशन ने जड़ा दूसरा वनडे शतक, 1,000 रन भी पूरे किए

भारत बनाम अफगानिस्तान: ईशान किशन ने जड़ा दूसरा वनडे शतक, 1,000 रन भी पूरे किए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (125) खेली। यह उनके वनडे करियर का दूसरा और अफगान टीम के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 71 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम मैच में बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो पाई। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही किशन की पारी और साझेदारी?
भारत को 96 रन के कुल स्कोर पर रोहित शर्मा (48) के रूप में दूसरा झटका लग गया था। इसके बाद बल्लेबाजी पर आए किशन ने कप्तान शुभमन गिल के साथ पारी को आगे बढ़ाया और तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाते हुए टीम को मजबूती दी। इस दौरान किशन ने पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर उन्हें शतक में तब्दील किया। किशन पारी में 79 गेंदों में 14 चौके और 7 छक्कों से 125 रन बनाकर आउट हुए।
उपलब्धि
किशन ने पूरे किए 1,000 वनडे रन
अपनी पारी के दौरान गिल ने खास उपलब्धि भी हासिल की। पारी का 33वां रन बनाते ही उनके वनडे करियर में 1,000 रन पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले 41वें भारतीय बल्लेबाज बने हैं। इसी तरह वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने 29 मैचों की 26वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया है। इस मामले में गिल पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 19 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था।
उपलब्धि
अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा सबसे तेज शतक
किशन अब अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे शतक का रिकॉर्ड इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन के नाम दर्ज है, जिन्होंने साल 2019 में मैनचेस्टर में 57 गेंदों में शतक जड़ा था। इस सूची में रोहित (63 गेंद, 2023, दिल्ली) दूसरे नंबर पर हैं। इस सूची में ग्लेन मैक्सवेल (76 गेंद, 2023, मुंबई) चौथे नंबर पर काबिज हैं।
रिकॉर्ड
सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले भारतीय विकेटकीपर
किशन सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज भी बने हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 29 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था। कुल मिलाकर किशन दूसरे सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले विकेटकीपर हैं। इस मामले में उनसे आगे केवल दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक है, जिन्होंने 21 पारियों में ही यह कारनामा कर दिया था।
करियर
कैसा रहा है किशन का वनडे करियर?
किशन ने साल 2021 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 29 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 26 पारियों में 45.05 की औसत और 107.69 की स्ट्राइक रेट से 1,092 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 शतक के अलावा 7 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 210 रन का रहा है। वह अपने करियर में 112 चौके और 41 छक्के भी जड़ चुके हैं।