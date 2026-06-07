भारतीय टीम ने अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एकमात्र टेस्ट: अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने मजबूत की पकड़, ऐसा रहा दूसरे दिन का खेल

लेखन आदर्श कुमार 05:09 pm Jun 07, 202605:09 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल की टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पहले टीम ने 564/8 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित की और इसके बाद अफगानिस्तान को शुरुआती झटके देते हुए 113 रन के कुल स्कोर पर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। दिन का खेल खत्म होने तक रहमत शाह (43*) नाबाद रहे। अफसर जजई आखिरी गेंद पर आउट हुए।