एकमात्र टेस्ट: अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने मजबूत की पकड़, ऐसा रहा दूसरे दिन का खेल
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल की टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पहले टीम ने 564/8 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित की और इसके बाद अफगानिस्तान को शुरुआती झटके देते हुए 113 रन के कुल स्कोर पर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। दिन का खेल खत्म होने तक रहमत शाह (43*) नाबाद रहे। अफसर जजई आखिरी गेंद पर आउट हुए।
लेखा-जोखा
दूसरे दिन का लेखा-जोखा
दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पारी 368 से आगे बढ़ाई। गिल 126 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, ऋषभ पंत अपना शतक पूरा नहीं कर पाए और 81 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने भी अर्धशतकीय पारी (52) खेली। अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद सलीम ने सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाए। अफगानिस्तान को शुरुआती झटके लगे। अपना पहला टेस्ट खेल रहे मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा को भी 2 विकेट मिले।
अर्धशतक
पंत ने लगाया अफगानिस्तान के खिलाफ पहला अर्धशतक
पंत ने 121 गेंदों का सामना किया और 81 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 66.94 की रही। यह उनके टेस्ट करियर का 19वां और अफगान टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 70 गेंदों में पूरा किया। पंत ने 50 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 87 पारियों में 43.91 की शानदार औसत के साथ 3,557 रन बनाने में सफल रहे हैं।
विकेट
सलीम ने पहली बार लिया 5 विकेट हॉल
सलीम ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (24), साई सुदर्शन (81), गिल (126), ध्रुव जुरेल (19), मानव सुथार (28) और मोहम्मद सिराज (22) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने 27 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 140 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.20 की रही। भारत के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेने वाले सलीम अफगानिस्तान के पहले गेंदबाज हैं। पहले दिन इस खिलाड़ी ने 2 विकेट और दूसरे दिन 4 विकेट लिए।
पचासा
सुंदर ने अपना छठा अर्धशतक लगाया
सुंदर ने 68 गेंदों का सामना किया और 52 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 76.47 की रही है। ये उनके टेस्ट करियर का छठा अर्धशतक रहा। अफगानिस्तान के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला पचासा लगाया। इस खिलाड़ी ने अब तक 18 मुकाबले खेले हैं इसकी 30 पारियों में 9 बार नाबाद रहते हुए 937 रन बनाने में सफल रहे हैं।