भारत बनाम अफगानिस्तान: पहले वनडे में इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल सकती है टक्कर

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रोहित शर्मा बनाम मोहम्मद सलीम साफी

युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम साफी ने हाल ही में भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में 6 विकेट लेकर अपनी छाप छोड़ी थी। अब वह वनडे क्रिकेट में भी प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे। उनकी असली परीक्षा रोहित शर्मा के सामने होगी। रोहित वनडे के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल हैं और उनके नाम 11,577 रन दर्ज हैं। साफी अपने शुरुआती 2 वनडे मैचों में कोई विकेट नहीं ले पाए थे। ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है।