सितंबर 2026 में बांग्लादेश का दौरा करेगी भारतीय क्रिकेट टीम, जानिए पूरी जानकारी 

घोषणा ये टीम भी खेलते हुए आएंगी नजर BCB ने शुक्रवार को 2026 सत्र के लिए घरेलू अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। इस कैलेंडर वर्ष में बांग्लादेश को पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ तीनों प्रारूप में द्विपक्षीय सीरीज खेलनी है। व्यस्त घरेलू सत्र के तहत टीम को लगातार बड़ी क्रिकेट ताकतों से मुकाबला करने का मौका मिलेगा, जिससे खिलाड़ियों की तैयारी और अनुभव दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

दौरा पाकिस्तान टीम कब खेलेगी सीरीज? पाकिस्तान की टीम 9 मार्च को 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंचेगी, जिसके मुकाबले 12 से 16 मार्च के बीच खेले जाएंगे। इसके बाद अप्रैल-मई में न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश दौरे पर आएगी। यह दौरा 17 अप्रैल से वनडे सीरीज से शुरू होगा, जबकि टी-20 मुकाबले 27 अप्रैल से 2 मई तक होंगे। इसके बाद पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए लौटेगा। पहला टेस्ट 8-12 मई और दूसरा 16-20 मई तक खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया खेलेगी वनडे और टी-20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया 5 जून से बांग्लादेश दौरे की शुरुआत करेगी, जहां 3 वनडे मुकाबले खेलेगी। इसके बाद 15 से 20 जून के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज होगी। बांग्लादेश की टीम भारत की मेजबानी के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा होगी। टेस्ट से पहले 3 दिवसीय अभ्यास मैच होगा। पहला टेस्ट 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और दूसरा 5 से 9 नवंबर के बीच होगा।

