भारतीय टीम की बढ़ी मुश्किलें, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 से भी बाहर हुए ईशान किशन

BCCI ने बताया कि किशन चोट से अच्छी तरह उबर रहे हैं। हालांकि, वह अभी तक मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं।

बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि इसी कारण ईशान 27 अक्टूबर, 2026 को वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से बाहर रहेंगे।

BCCI की मेडिकल टीम किशन की रिकवरी पर लगातार नजर रख रही है। तीसरे टी-20 में एक बार फिर सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है।