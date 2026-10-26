भारतीय टीम की बढ़ी मुश्किलें, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 से भी बाहर हुए ईशान किशन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार (26 अक्टूबर) को इसकी जानकारी दी। ईशान को सीरीज के पहले मुकाबले में दाएं पैर की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव आ गया था। इसी चोट के कारण वह दूसरे टी-20 में भी नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह टीम में वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया था।
उबर
चोट से उबर रहे हैं किशन- BCCI
BCCI ने बताया कि किशन चोट से अच्छी तरह उबर रहे हैं। हालांकि, वह अभी तक मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं।
बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि इसी कारण ईशान 27 अक्टूबर, 2026 को वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से बाहर रहेंगे।
BCCI की मेडिकल टीम किशन की रिकवरी पर लगातार नजर रख रही है। तीसरे टी-20 में एक बार फिर सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है।
शामिल
कुमार कुशाग्र टीम में बने रहेंगे
दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में किशन की जगह टीम में शामिल किए गए विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र तीसरे मैच में भी अपनी जगह बरकरार रखेंगे।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा।
5 मैचों की इस टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 2-0 से आगे चल रही है और उसकी नजरें लगातार तीसरी जीत दर्ज करने पर होंगी।
चोट
चोट के कारण पहले टी-20 में 5वें नंबर पर उतरे थे किशन
क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में किशन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे।
भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव को लेकर उस मैच के बाद स्थिति स्पष्ट की थी।
कोटक ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, "असल में ईशान की ग्रोइन में खिंचाव था, इसलिए बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया गया था।"
पहले टी-20 में वह सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए थे।
टीम
तीसरे टी-20 के लिए भारतीय टीम
तीसरे टी-20 के लिए ऐसी है भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)।
दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम को 181 रन का लक्ष्य मिला था। टीम ने 19.5 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था। तिलक ने 26 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए थे।