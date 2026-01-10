LOADING...
भारतीय टीम को लगा झटका, अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हुए ऋषभ पंत 
ऋषभ पंत को पहले वनडे से पहले चोट आई है (फाइल तस्वीर)

लेखन आदर्श कुमार
Jan 10, 2026
08:13 pm
क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अभ्यास सत्र के दौरान चोट लग गई। यह घटना बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ, जहां अभ्यास के दौरान थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की गेंद पंत को कमर के ऊपर लगी। गेंद लगते ही पंत दर्द से कराहते नजर आए। इसके बाद टीम के सपोर्ट स्टाफ ने तुरंत उनकी देखरेख की।

कोच

कोच गौतम गंभीर भी थे वहां मौजूद 

पंत को गेंद लगने के बाद टीम के सपोर्ट स्टाफ तुरंत उनकी मदद के लिए वहां पहुंचे। इलाज के दौरान भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी वहां मौजूद थे। शुरुआती उपचार मिलने के बाद पंत स्टेडियम के ग्राउंड-B से बाहर चले गए। इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बाद में चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के साथ लंबी बातचीत करते हुए भी देखा गया।

अभ्यास सत्र

रोहित ने दी मोहम्मद सिराज को सलाह 

शनिवार को हुए अभ्यास सत्र के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सलाह देते नजर आए। यह तब हुआ जब सिराज बल्लेबाजी अभ्यास के लिए जल्दी आए और गेंद को हवा में उछालकर खेलने की कोशिश में सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। श्रेयस अय्यर भी केएल राहुल के साथ बल्लेबाजी करते दिखे। अय्यर ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था।

विज हजारे

आखिरी बार विजय हजारे में खेलते हुए नजर आए थे ये खिलाड़ी 

पंत, अय्यर और सिराज हाल ही में अपनी-अपनी राज्य टीमों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आए थे। इन तीनों खिलाड़ियों ने अपना आखिरी मुकाबला 8 जनवरी को खेला था। बदली हुई न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत बड़ौदा में होगी। दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि सीरीज का आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा।

जानकारी

विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसा रहा पंत का प्रदर्शन 

2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते हुए पंत ने 7 मैचों (6 पारियों) में 42.40 की औसत से 212 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 70 रन रहा।

