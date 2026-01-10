भारतीय टीम को लगा झटका, अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हुए ऋषभ पंत 

अभ्यास सत्र रोहित ने दी मोहम्मद सिराज को सलाह शनिवार को हुए अभ्यास सत्र के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सलाह देते नजर आए। यह तब हुआ जब सिराज बल्लेबाजी अभ्यास के लिए जल्दी आए और गेंद को हवा में उछालकर खेलने की कोशिश में सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। श्रेयस अय्यर भी केएल राहुल के साथ बल्लेबाजी करते दिखे। अय्यर ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था।

विज हजारे आखिरी बार विजय हजारे में खेलते हुए नजर आए थे ये खिलाड़ी पंत, अय्यर और सिराज हाल ही में अपनी-अपनी राज्य टीमों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आए थे। इन तीनों खिलाड़ियों ने अपना आखिरी मुकाबला 8 जनवरी को खेला था। बदली हुई न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत बड़ौदा में होगी। दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि सीरीज का आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा।

