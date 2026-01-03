न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल की वापसी हुई है और वह कप्तानी करते नजर आएंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में वह टीम का हिस्सा नहीं थे। वहीं, श्रेयस अय्यर को भी टीम में चुना गया है। हालांकि, उनकी उपलब्धता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगी। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल। हार्दिक पांड्या को अभी एक मैच में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में आगामी टी-20 विश्व कप को देखते हुए उन्हें आराम दिया गया है।
मौका
रुतुराज गायकवाड़ और मोहम्मद शमी को नहीं मिला मौका
अपने आखिरी वनडे में शतक जड़ने वाले रुतुराज गायकवाड़ को टीम में मौका नहीं मिला है। वह विजय हजारे ट्रॉफी में भी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज कर दिया है। वह भी घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिराज जो पिछली वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। उनकी वापसी हो गई है। जसप्रीत बुमराह को वनडे से एक बार फिर आराम दिया गया है।
शेड्यूल
ऐसा है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का शेड्यूल
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला वनडे मुकाबला वडोदरा में 11 जनवरी को खेला जाएगा। दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट और आखिरी वनडे 18 जनवरी को इंदौर में होगा। वहीं, पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 21 जनवरी को नागपूर में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपूर और तीसरा टी-20 मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में होगा। आखिरी 2 मुकाबले 28 और 31 जनवरी को विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे।
हेड-टू-हेड
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
वनडे में दोनों टीमों के बीच 120 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान 62 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है। 50 मैच में उसे हार मिली है। 1 मैच टाई रहा है और 7 मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत में दोनों टीमों के बीच 40 मुकाबले हुए हैं। 31 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। 1 मैच में कोई नजीता नहीं निकला है।