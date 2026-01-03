न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल की वापसी हुई है और वह कप्तानी करते नजर आएंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में वह टीम का हिस्सा नहीं थे। वहीं, श्रेयस अय्यर को भी टीम में चुना गया है। हालांकि, उनकी उपलब्धता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगी। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

मौका रुतुराज गायकवाड़ और मोहम्मद शमी को नहीं मिला मौका अपने आखिरी वनडे में शतक जड़ने वाले रुतुराज गायकवाड़ को टीम में मौका नहीं मिला है। वह विजय हजारे ट्रॉफी में भी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज कर दिया है। वह भी घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिराज जो पिछली वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। उनकी वापसी हो गई है। जसप्रीत बुमराह को वनडे से एक बार फिर आराम दिया गया है।

शेड्यूल ऐसा है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का शेड्यूल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला वनडे मुकाबला वडोदरा में 11 जनवरी को खेला जाएगा। दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट और आखिरी वनडे 18 जनवरी को इंदौर में होगा। वहीं, पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 21 जनवरी को नागपूर में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपूर और तीसरा टी-20 मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में होगा। आखिरी 2 मुकाबले 28 और 31 जनवरी को विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे।

