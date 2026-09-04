भारत के अंडर-19 स्तर के खिलाड़ी रोहित यादव पर लगा 2 साल का प्रतिबंध 

भारत के अंडर-19 स्तर के खिलाड़ी रोहित यादव पर लगा 2 साल का प्रतिबंध
क्या है खबर?
भारत के अंडर-19 स्तर के खिलाड़ी रोहित यादव पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है। दरअसल, उम्र में गड़बड़ी करने के आरोप तय होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। लेग स्पिनर रोहित जुलाई में श्रीलंका दौरे पर भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा थे। अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ होने वाले मैचों की टीम से बाहर कर दिया गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
मामला
रोहित की उम्र में 27 महीने का अंतर पाया गया
क्रिकइंफो के मुताबिक, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के प्री-सीजन डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव के दौरान इस गड़बड़ी का पता चला।
CAB ने स्पष्ट किया कि रोहित ने एज-ग्रुप सर्किट में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है, और उनकी उम्र में लगभग 27 महीने का अंतर पाया गया है।
एसोसिएशन ने BCCI से जुड़ी सभी राज्य इकाइयों को इस प्रतिबंध के बारे में जानकारी दे दी है, जो तुरंत लागू हो गया है।
मामला
अंडर-19 विश्व कप विजेता रवि कुमार पर भी लगा प्रतिबंध
रोहित के अलावा, CAB ने इसी तरह के कारणों से 64 अन्य खिलाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया है।
दिलचस्प रूप से इनमें रवि कुमार भी शामिल हैं, जो भारत की अंडर-19 विश्व कप 2022 विजेता टीम का हिस्सा थे।
उस विश्व कप संस्करण के फाइनल में बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज रवि ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट लिए और भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी।