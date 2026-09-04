रोहित यादव पर लगा 2 साल का प्रतिबंध (प्रतीकात्मक तस्वीर: एक्स/@ICC)

भारत के अंडर-19 स्तर के खिलाड़ी रोहित यादव पर लगा 2 साल का प्रतिबंध

लेखन अंकित पसबोला 02:43 pm Sep 04, 202602:43 pm

क्या है खबर?

भारत के अंडर-19 स्तर के खिलाड़ी रोहित यादव पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है। दरअसल, उम्र में गड़बड़ी करने के आरोप तय होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। लेग स्पिनर रोहित जुलाई में श्रीलंका दौरे पर भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा थे। अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ होने वाले मैचों की टीम से बाहर कर दिया गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।